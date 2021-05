Tekoart oan boumateriaal: "Minsken komme hjir út it hiele lân foar hout"

Dochs is der noch wol spanning, want der is noch gjin ljocht oan de ein fan de tunnel en de foarried yn Fryslân begjint ek op te reitsjen. Terpstra: "Minsken komme hjir út it hiele lân wei om't wy it noch op foarried hawwe. Dat is yn it Westen in oar ferhaal."

Van Leur wit ek net hoe't se dit jier trochkomme. Ferline jier gie it noch bêst. Doe hiene se noch wol in grutte foarried, lykas oare jierren. Yn 2021 kinne se nei alle gedachten net oan de fraach foldwaan, omdat de foarried te lyts is.