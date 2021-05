Operaasje Fryske Flagge: Anneke Pompstra wennet oan Noarsk fjord

Anneke wurket as dosint Ingelsk. Har man hellet ûnder oare beammen del. Hy hâldt in 30 meter breed paad ûnder heechspanningmêsten frij fan beammen. Dat moat fanwege de feilichheid.

Anneke praat alle dagen Frysk. "Wy prate thús mei de bern Frysk, oars kinne de bern net mear mei pake en beppe kommunisearje. Gelokkich liket it Frysk op it Noarsk, want it binne beide Germaanske talen."

Sa stadichoan begjint se Fryslân en de famylje en freonen wol wat te missen. Yn dizze coronatiid kinst net samar efkes hinne en wer.

Twa jier lyn foar it lêst sjoen

"De measte famylje hawwe wy twa jier ferlyn foar it lêst sjoen. Dat is fierste lang", fynt Anneke. Foar needgefallen is it wol wat makliker. Yn normale gefallen moat elk dy't weromkomt yn Noarwegen tsien dagen yn in djoer coronahotel. Dan kinst dus tsien dagen ek net wurkje, dus dat dogge se mar net. "Der komme gjin bûtenlânske minsken it lân yn en wy kinne der net samar út. "

Anneke en har man binne noch net faksinearre tsjin corona. "Dêr binne wy noch te jong foar." It lân Noarwegen is wol op wei mei de faksinaasje. Dêr't de corona mear hearsket, wurdt earder faksinearre. Dêr't Anneke-en-dy wenje, binne mar in hiel lyts bytsje besmettingen, dat se stean net heech op de list.