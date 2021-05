Dakleazen kinne fan takom wike ôf coronafaksin krije

Wender is de nije namme fan de dakleaze-opfang yn Ljouwert. It eardere Zienn is dêryn opgien. Tegearre mei de GGD hat de opfang in plan fan oanpak makke foar de yninting. It giet om in groep fan in lytse twahûndert dak- en thúsleazen, fertelt Martijn Draaisma fan Wender.

Persoanlik freegje

It is in lestich te berikken groep. mar dejingen dy't yn de nachtopfang sliepe, kinne se wol persoanlik freegje. Begelieders besykje harren te oertsjûgjen fan de needsaak fan in faksinaasje.