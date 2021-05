Kontrakt Henk de Jong by Cambuur mei ien jier ferlinge

In grutte ferrassing is it net dat it kontrakt fan De Jong ferlinge wurdt. De lêste wiken seine sawol de trainer sels as technysk manager Foeke Booy al dat se dermei dwaande wiene. Der is dus no wite reek.

"Noch net klear"

Op de webside fan Cambuur jout De Jong oan dat de kontraktferlinging him 'in fantastysk gefoel' jout: "We binne hjir noch net klear en ik sjoch dernei út om mei elts rûnom de klup dizze koers troch te setten op wei nei it nije stadion."

Ek Booy is bliid mei it langer bliuwen fan de coach dy't de Ljouwerters twa kear kampioen makke. "Een betere ambassadeur voor de club is er niet. Daarbij passen zijn manier van voetballen en warme persoonlijkheid uitstekend bij het bijzondere DNA van deze club."

Hoe't de technyske stêf der folgjend seizoen útsjen sil, is noch efkes ôfwachtsjen. Assistinten Sandor van der Heide en Martijn Barto lizze noch fêst, mar Pascal Bosschaart en keeperstrainer Peter van der Vlag hawwe in kontrakt dat oer in moanne ôfrint.

Sjoch hjir nei in oersjoch fan it kampioensseizoen fan Cambuur: