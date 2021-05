Cambuurkontrakt Henk de Jong mei ien jier ferlinge: "Ik bin super gelokkich"

In grutte ferrassing is it net dat it kontrakt fan De Jong ferlinge wurdt. De lêste wiken seine likegoed de trainer sels as technysk manager Foeke Booy al dat se dermei dwaande wiene. Der is dus no wite reek. "Ik fyn dat we it hjir goed foarinoar hawwe yn de organisaasje", sa seit De Jong. "De supporters meie der aanst wer by. We binne no mei de spilersgroep oan de gong. En ik wenje yn Drachten. Ik hoech net sa fier fuort om super gelokkich te wêzen, dat bin ik no."

Hâldberens

As er it kontrakt úttsjinnet, sit de Fryske coach fjouwer jier by de klup yn syn twadde perioade. Der wurdt wol ris sein dat trainers mar in bepaalde hâldberensperioade by de klup hawwe, mar dêr is De Jong net benaud foar. Sterker noch: yn it kontrakt sit noch in opsje foar noch in ekstra jier. It foech dêrfoar leit yn hannen fan De Jong.