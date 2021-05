Boeren, miljeuklups en bouwers komme mei 'oplossing' foar stikstofkrisis

Dat soe ek goed wêze foar it oanpakken fan it grutte hûzetekoart yn Nederlân en it fergrienen fan de lânbou, is it idee. De plannen komme fan Natuurmonumenten, Natuur & Milieu, LTO Nederland, VNO-NCW, MKB-Nederland en Bouwend Nederland. Se ha de oplossing opskreaun yn it FD.

Oerheidsbelied stikstof yn striid mei natuerwetjouwing

De stikstofproblematyk yn Nederlân kaam yn it nijs doe't yn 2019 de Ried fan Steat oardiele dat it hiele stelsel wêrmei't de oerheid de stikstofútstjit regulearre yn striid wie mei de Europeeske natuerwetjouwing. Nei de útspraak fan de heechste bestjoersrjochter rûn it ferlienen fan fergunningen foar in grut part fêst en dêrmei ek de bou. Foardat de coronakrisis útbruts, neamde premier Mark Rutte de stikstofproblematyk 'de grootste crisis' dy't hy as premier meimakke.