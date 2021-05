Faksinearjen alle folwoeksenen op Waadeilannen set tiisdei útein

Yn totaal kinne sa'n 5.000 minsken in prik helje. De útnûgingen binne allinnich ferstjoerd oan minsken dy't ynskreaun steane op de eilannen. Minsken dy't der in hûske ha of dy't der binne om fakânsje te fieren, komme net yn oanmerking.

It faksinearjen begjint dus tiisdei op Flylân. Woansdei giet it prikken dêr fierder. Dy dei set it faksinearjen op Skiermûntseach ek útein. Op tongersdei, freed en yn it wykein wurde prikken set op Skylge en It Amelân.