Epke Zonderland moast 'meardere sprintsjes lûke' by raketoanfallen Israël

Yn de jûn fan 12 maaie kaam der 'in flink oantal' raketten op Tel Aviv ôf, meldt Zonderland. "It wie dúdlik dat de sitewaasje slim waard. De earste dagen dêrnei gong it loftalarm alle dagen ôf, en we ha meardere kearen in sprintsje lutsen nei it skûlplak dat it tichtste by wie."

Neffens Zonderland is der fan alle raketten hast net ien op de grûn ûntploft, mar weromfleane wie wol te gefaarlik. "Ik ha besletten om in 'staakt-het-vuren' ôf te wachtsjen."

Oardel minút

It trainingsskema feroare, trochdat Zonderland fêst siet yn Israël. "Gelokkich koe ik wol fierder traine. Ik ha derfoar keazen om dat te dwaan yn in turnhal dy't tichter 'by hûs' wie."

"Reizgje is in risiko, omdat je dan net altyd binnen oardel minút in skûlplak fine kinne. En dat is de tiid dy't der is yn Tel Aviv tusken it alarm, en de raketynslach."

Risiko 'nihil'

Zonderland wie op training yn Israël omdat it waar him yn Nederlân net safolle enerzjy brocht, seit er. Hy socht 'in waarm klimaat mei in protte sinne'.

Boppedat is der neffens Zonderland yn Israël 'in moai trainingskompleks mei goeie turners'. En it risiko op in coronabesmetting neamt er 'nihil', omdat it lân foarop rint mei faksinaasjes.

Olympyske Spelen

De wedstriid yn Bulgarije wie miskien wol de lêste ynternasjonale wedstriid dy't Zonderland turne koe, foar de Olympyske Spelen fan Tokyo. Der stiet noch in wrâldbekerwedstriid yn Doha op it programma, mar it is noch altyd net dúdlik oft dy wol troch giet.