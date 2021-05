Skrok en Skrins: in perfekte biotoop foar âlde en jonge fûgels

Yn de Greidhoeke is in soad reliëf yn it lân wêrtroch't der op guon plakken wetter stean bliuwe kin. Mar boppedat is it in perfekt plak foar âlde en jonge fûgels.

Der wurdt net is soad dien oan dit gebied. Der rint sa no en dan wat fee en op guon plakken wurdt der noch wolris wat dong dellein. Mar dit is mear om't de fûgels dan wat hawwe foar harren nêst. Fierder giet de natuer hjir har eigen gong en dat is presys de bedoeling.