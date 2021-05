Kampioensklup Twente telt fjouwer Friezen: "We prate hjir altyd Frysk"

"Je wist gewoon dat ie ging vallen. Dat is altijd bij ons. We hebben het goed afgedwongen", seit de 20-jierrige Casparij, nei ôfrin fan de wedstriid tsjin Den Haag.

"Het dringt nog niet helemaal door: hoe geweldig dit is en hoe weinig mensen dit mee mogen maken. Een onbeschrijflijk gevoel."

Folkertsma wûn al twa kear earder de lânstitel, mar dizze kear wie oars. "It is foar it earst dat ik op it fjild stean as it fluitsinjaal klinkt."

"Ja, ik bin superbliid en ik besef it ek noch net hielendal. Is fansels it moaiste datst yn in seizoen helje kinst."