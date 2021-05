Fakbûnen roppe opnij op ta staking by Fryske metaalbedriuwen

As it oan de bûnen leit, lizze alle Friezen dy't wurkje yn de metaalsektor tiisdei it wurk del.

Der binne al sûnt jannewaris estafette-aksjes oan de gong, mar dy ha oant no ta noch gjin fertuten dien. Neffens de FNV ha de wurkjouwers al moannen neat fan har hearre litten. Wurkjouwersorganisaasje FME seit dat de bûnen te hege easken stelle, bygelyks as it giet om in heger lean.