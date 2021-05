Strukturele delgong yn tal nije besmettingen: al mear as 10 dagen giet gemiddelde omleech

Der binne yn Fryslân yn de ôfrûne 24 oeren 108 nije coronabesmettingen registrearre. Dat meldt it RIVM. It binne der krekt wat mear as freed. Doe wiene der 97 nije besmettingen.

Dat it gemiddelde omleech giet, wylst der no mear besmettingen konstatearre binne as in dei earder, komt trochdat der acht dagen lyn noch 120 nije besmettingen wiene. Dat getal telt no yn it gemiddelde oer de ôfrûne sân dagen net mear mei.

Dat der no minder besmettingen fûn wurde, kin neffens dokter Everhard Hofstra fan de Fryske GGD ek komme trochdat der mear minsken binne dy't selstests brûke. Dêr hat de GGD gjin sicht op. "Het is nog lastig voor ons om te weten in welke mate dat meespeelt."