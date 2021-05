Wer is it stil by tradisjonele Pinksterfiering yn Feankleaster

Gewoanwei tilt it op pinkstermoandei op fan de minsken yn Feankleaster. It is de lokaasje fan ien fan de grutste Pinksterfieringen fan Nederlân. In wykein lang wurdt it evangeelje dêr ferkundige. Der wurdt songen en foar de bern wurde tal fan aktiviteiten organisearre. Mar troch corona is it foar it twadde jier op rige stil. De fûgels ha de bosk oernaam.

"We sjonge hjir gewoanwei kristlike lieten yn 'e bosk. En dat dogge we al sûnt 1878 yn de iepen loft. Pas fan 1973 ôf dogge wy it elk jier. En no moatte de fûgels de lof op de Hear mar sjonge. It is wol spitich dat wy sels net meidwaan kinne."