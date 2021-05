Greidefûgels profitearje fan wietere Himpensermar

Earder hie Fryslân grutte oersteamingsflaktes dêr't winterdeis net in soad plak wie foar rôfbisten en bygelyks mûzen. Dat is yn de Himpensermar yn it lyts wer in bytsje werom kaam, tinkt boskwachter ekology Jakob Hanenburg fan Staatsbosbeheer. "It is in hiel beskieden rekonstruksje fan in ferdwûn lânskip. Dy echo út it ferline soene je ek as in paadwizer brûke kinne rjochting in takomst wêrby't greidefûgels mear de romte krije en rôfbisten net."

Hanenburg oer wêrom't it no sa min giet: "De oarsaak leit yn it feroare lânskip. Wy hawwe it altyd mar oer predatoaren, mar de taname fan it oantal predatoaren hat deselde oarsaak as de delgong fan it tal greidefûgels. It lânskip is gewoan feroare."