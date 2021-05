WEROMBLIK: Hoe't Fryslân de Alvestêdetocht fytste op pinkstermoandei

Ek dit jier ûntbrekke de lange linten fytsers yn it Fryske lânskip op twadde pinksterdei. Fanwege de coronapandemy waard de Fytsalvestêdetocht ferline jier al ôfsein en wurdt der dit jier in alternatyf organisearre. Fan 't simmer kin de rûte yn ien dei fytst wurde mei in app dy't QR-koades scant as digitale stimpel. Hjir folget in tal fragminten út it telefyzje-argyf fan Omrop Fryslân, om alfêst wer yn de sfear te kommen.