Alvestêdetochtsteppers helje 55.460 euro op nei 460 kilometer op de autopet

Sneintejûn kaam er in ein oan de meunstertocht fan de sân freonen. De groep bestiet út Johan Bloemhof, syn broers Harm en Freddy, Esther de frou fan Freddy, Jurjen Burghgraef, Sjoerd Vellinga en Joris Bos.

Drok by de finish

Yn Boalsert wie it behoarlik drok doe't de freonen dêr foar de twadde kear dit wykein op de finish ôfkamen. Oardel meter ôfstân hâlde wie net goed mooglik by de huldiging, "It is feest. It is krekt of ha we Boalsert in bytsje de Pinkster wer werom jûn", sei stepper Johan Bloemhof by de finish.

Neffens de steppers wie de twadde omloop fan 230 kilometer makliker as de earste kear. Dat kaam om't it waar op snein wat bettere wie as op sneon. Ek fernamen de steppers dúdlik dat de belangstelling en de wurdearring fan it publyk lâns de kant hieltiid grutter waard op de twadde dei.