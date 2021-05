Gjin Kallemoaifeest op Skier; wol stiet der in mêst mei in koer op it eilân

It tradisjonele Kallemoaifeest op Skiermûntseach giet dit jier net troch fanwegen it coronafirus, mar der is wol in hege mêst opset, mei in koer deroan. Sa is te sjen op in foto op Instagram. By de mêst is in boerd pleatst mei as boadskip dat it 'Pinksterfeest nooit verloren gaat'.