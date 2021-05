Omrop TIP: Nostalgyske muzyk en Fytsalvestêdetochtferhalen op pinkstermoandei

Pinkstermoandei is ornaris in dei fol beweging yn de provinsje mei de Fytsalvestêdetocht. Corona is foar de twadde kear spulbrekker, mar Omrop Fryslân makket der in moaie middei fan. Yn it programma 'Moai wie dy tiid' bringe we tusken 13.00 en 18.00 oere nostalgyske radio mei de skiednis fan de muzyk, de ferhalen derachter en we bringe ferhalen oer de Fytsalvestêdetocht.