HEA! Foppe en syn skiep

Foppe van der Wal sjocht efkes by syn skiep yn Feanwâldsterwâl. De pensjonearre sjauffeur hat eins leaver kij, mar dy waarden wat te swier foar him. Mei de skiep is altyd wat te rêden seit Van der Wal. Mar tagelyk is it ek wer in moai tiidferdriuw, no't der sa'n bytsje kin en hy net mei de frou op fakânsje nei Dútslân kin.