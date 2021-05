Roeister Ymkje Clevering wint goud by fjouwer-sûnder stjoerfrou

De roeisters fjouwer-sûnder stjoerfrou, mei de Fryske Ymkje Clevering, ha snein goud wûn by de wrâldbeker yn it Switserske Luzern. De froulju wienen in klasse apart en lieten de konkurrinsje kânsleas. Op de finish wie it ferskil mei nûmer twa Grut-Brittannië mear as in boatlingte.