Wiep en Durkje Koehoorn ferslingere oan pylgerrûten nei Santiago de Compostela

Oait kochten se in boekje oer it Sint Jabikspaad, de pylgerrûte fan Sint-Jabik nei Hasselt, by Zwolle. "Yn it Pinksterwykein fan 2005 hawwe wy doe in begjin makke. Dat it ús sa goed befalle soe, hienen we nea tocht", fertelt Durkje Koehoorn. Yn 156 dagen, ferspraat oer in tiidsbestek fan jierren, lei it pear de rûte nei Santiago de Compestela ôf.

"De rûte fan it Sint Jabikspaad nei Santiago de Compostela is 3.366 kilometer", fertelt har man Wiep. Neist de klassike rûte hawwe Wiep en Durkje Koehoorn ek fia oare rûten Santiago berikt.

"Mar de reis sels is foar ús altyd it doel. It is fansels moai as je yn Santiago de Compostela oankomme, mar it is ek op in sekere wize in teloarstelling, want je binne je doel kwyt. Foar de measte minsken is it ûnderweis wêzen dan ek it moaiste. De moaie petearen mei oare pylgers, de inerlike reis nei jesels en de syktocht nei ússels as pear."