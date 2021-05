Peter Vermaat: "Salang't it ferhaal fan Titus Brandsma ferteld wurdt, libbet hy"

Wat is it ferskil tusken sillich en hillich?

In persoan kin sillich ferklearre wurde as dy lang nei syn of har dea de oandacht noch lûken bliuwt. Yn it bisdom dêr't hy of sy stoarn is, kin ûndersyk dien wurde as in persoan of ynstânsje dêrom freget. Der wurdt dan socht nei boarnen en tsjûgen dy't bewize dat de persoan in wûnder ferrjochte hat. De kommisje moat bepale oft dizze kandidaat-sillige útblonken hat yn de godlike en seedlike deugden. Dan moatte saakkundigen útfine oft it wûnder of de genêzing echt west hat. De paus beslút oer beide sillich- en hillichferklearringen.

In sillige wurdt fereare yn in pear bisdommen, tsjerkeprovinsjes of religieuze oarders. In hillige wurdt troch de hiel katolike wrâldtsjerke fereare, dat makket it grutte ferskil tusken sillich en hillich.