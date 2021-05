It lêste Cambuur Sjoernaal: in oersjoch fan it kampioensjier

It fuotbalseizoen fan SC Cambuur begûn op 28 augustus 2020 en kaam ferline wike, op woansdei 12 maart, oan de ein. It hat in tige suksesfol jier west foar de Ljouwerters mei it kampioenskip, promoasje nei de earedifyzje en leafst trije perioadetitels. Yn it lêste Cambuur Sjoernaal sjogge we werom op it seizoen mei ûnder oaren assistint-trainers Martijn Barto en Pascal Bosschaart. Boppedat skoot Robert Mühren wer oan foar de rubryk 'Mührens Moaiste' en hy fertelt oer it beslút dat er nimme moat oer syn takomst.