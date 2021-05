Tomke wurdt 25 jier; al twa generaasjes groeie mei it mantsje op

Juny wurdt in Tomke-feestmoanne. Der is in spesjale fideoklip en der komme tal fan feestlike aktiviteiten om it mantsje hinne. De pjutten dy't eartiids de Fryske taal op boartlike wize bybrocht is, jouwe it troch oan de bern fan no.

Der is in stream oan ferhalen op telefyzje útstjoerd. Tomke is ek lesmateriaal wurden en der binne spultsjes en ferskes fan. De makkers ha noch hieltyd in soad wille yn it betinken en it ynsprekken fan de ferhaaltsjes.

"Ik fyn Tomke it alderleukst om't er wat rekalsitrant is", seit aktrise Tamara Schoppert, dy't de stim fan Tomke docht. "Wat dat oangiet is Annie M.G. Schmidt fansels in heldinne. En fan my mei Tomke noch wol wat rekalsitranter. Dan haw ik de measte wille."