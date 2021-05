Ljouwerter festival Welcome to The Village binnen oere útferkocht

"Ongelooflijk, dat het zo snel ging", seit Eva van Netten, artistyk lieder. "Het was wel spannend. Al voor 10 uur stonden mensen digitaal in de wachtrij. In het eerste kwartier gingen er meer dan honderd kaarten per minuut doorheen."

Se is der wiis mei. "Mensen willen heel graag en het voelt voor ons als steun." Se ha in plan betocht dat alle 1.500 besikers yn trije groepen it programma sjogge. "Dat was een ingewikkelde puzzel en zal ook ingewikkeld worden in de uitvoering."

Sa't it no liket sil it publyk in bewiis fan faksinaasje of in negative test sjen litte moatte. "We volgen de regels van de overheid, maar mogelijk veranderen die nog. En dan volgen we die weer."