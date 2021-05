6 Fryske aspekten oan it Eurovisie Songfestival: fan Mata Hari oant technyk

Ljouwert en Nannewiid yn postcardfideo's

Us eigen provinsjehaadstêd wie yn de earste heale finale werom te sjen yn in postcardfideo. Hast trije miljoen Nederlanners seagen de Ljouwerter 'Love'-fontein skitterjen op Europeeske telefyzje. Ek binne yn febrewaris opnamen makke fan it natueriis by it Nannewiid foar in postcardfideo. Dy bylden wienen ôfrûne tongersdei te bewûnderjen yn de twadde heale finale. Ek Skiermûntseach kaam foarby.