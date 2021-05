De Rouwe fynt dat CDA ek oan opposysje tinke moat: "Ek gjin rol foar my by nij kabinet"

De Rouwe tinkt dat oare CDA'ers it mear fertsjinje om in rol lykas dy fan steatssekretaris yn te foljen. "As Wopke Hoekstra my freget dan soe it moai wêze, mar der binne genôch oaren dy't it wolle. Ik tink net dat ik nedich bin."

Dochs lûkt De Rouwe de doar net folslein ticht. "It is dreech, want ik bin hiel loyaal oan de partij. Mar ik hoech net. Myn tiid hat west, ik bin no foar Fryslân yn tsjinst."

VVD en D66 oan bar

It bliuwt ek de fraach oft de mooglike koälysjepartners inoar fine kinne. "It CDA wurdt wol frege, dat is in lúkseposysje foar de partij. Mar je moatte de holle koel hâlde. VVD en D66 binne oan bar."