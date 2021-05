Boargemaster Gebben: "Brân is grut drama, mar eigeners begripe dat der ek in saaklike kant oan sit"

De gemeente hat kontakt hân mei de eigeners fan it houtbedriuw dat se mei dit advys nei bûten komme. "De brân is in grut drama, mar se begripe dat der ek in saaklike kant oan sit. Dat der neist har eigen skea ek skea is foar de boeren yn de buert", seit Jeroen Gebben, boargemaster fan Tytsjerksteradiel. Al 70 minsken ha melding dien fan skea, sels op alve kilometer fan de brân binne stikjes oantroffen yn Aldwâld.

"Se moatte har melde by de fersekerder fan de feroarsaker, dy moatte se oanspraaklik stelle. It lân moat skoud wurde en fersmoarge grûn moatte se ôffiere litte. We hâlde it asbestprotokol mar oan, want soks is der noch net foar sinnepanielen."