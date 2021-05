Sân freonen steppe twa kear Alvestêdetocht: 460 kilometer op de autopet

In heldeteam" neamt Edwin Velzen se, hy is de begelieder fan de steppers. "It giet boppe ferwachting. Se binne optimistysk, en ek al is it min waar, se laitsje noch." Om healwei njoggenen hinne wie de groep op wei nei Dronryp.

De groep bestiet út Johan Bloemhof, syn broers Harm en Freddy, Esther de frou fan Eddy, Jurjen Burghgraef, Sjoerd Vellinga en Joris Bos.

"Se krije it net kado"

"It is wol ploeterjen, mar se ha no de jas los, want it is krekt eefkes drûch. Fannacht gong it bêst, der wie hurde wyn en in soad rein. Se krije it net kado. Mar minsken dy't siik binne, hawwe it swierder, dêrmei ferlike falt dit ta." Sa no en dan rêste se tsien minuten. "We tinke healwei de moarn yn Boalsert oan te kommen. Dan ha se in oere rêst foardat de steppers de súdwesthoeke yngean. Om 19.00 oere sille se dan wer yn Boalsert oankomme." Foardat se oan de twadde tocht begjinne ha se 4 oeren rêst.

Mei de tocht wolle de freonen 50.000 euro ophelje. "We binne al in ein op wei. Minsken dy't ús stypje wolle, kinne op step460.nl jild oermeitsje. Op dy webside is de tocht ek te folgjen."