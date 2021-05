Froulju SC Hearrenfean winne fan PEC Zwolle yn in wedstriid sûnder pit

Nei in healoere spyljen stie de stân noch hieltyd op 0-0 yn Nijhoarne. It slagge beide ploegen net om echte kânsen te kreëarjen. Nikée van Dijk fan Hearrenfean makke in aksje, mar har skot koe tsjinholden wurde troch de ferdigening fan Zwolle.

Nei it skoft wiksele Hearrenfean twa spilers: Williënne ter Beek en Elze Huls ferlieten it fjild om romte te meitsjen foar Wiëlle Douma en Jet van der Veen. Efkes letter waard ek Dana Philippo foar Alieke Tuin ynwiksele. Dêrnei komt der skot yn de wedstriid: Van Dijk komt ticht by in doelpunt. Har ynset giet fia in Zwolske skonk mar krekt njonken.

Elze Huls

Pas oan de ein fan de wedstriid foel de earste en fuort ek de lêste goal fan de wedstriid. Wol yn it foardiel fan Hearrenfean: Elze Huls brocht frou de froulju fan it Fean de ferlossing yn de hoek fan de goal. Der folge noch twa kear in wiksel by Hearrenfean, mar ekstra doelpunten smiet it net op.