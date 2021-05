Ien deade en twa persoanen swierferwûne troch slim ûngelok by Sigerswâld

Op de Binnenwei (N917) by Sigerswâld hat freedtemiddei in slim ûngelok west. It gie om in iensidich ûngelok: in auto hat ferskate beammen rekke, bruts dwerstroch en kaam ta stilstân yn in sleat. By it ûngelok kaam ien persoan om it libben. Twa minsken binne swierferwûne rekke.