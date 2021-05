Flotte reaksje minister op kultuerbrânbrief jout moed: "Mar, earst sjen en dan leauwe"

Direkteur Titia Huisman fan teäter De Koornbeurs yn Frjentsjer kin net wachtsje oant it safier is. "As it mei, dan sille we de doarren sa gau mooglik wer iepen smite. Wy binne der al hiel lang klear foar, ús protokollen binne allegear yn oarder."

Fanwegen it beheinde tal minsken dat by in foarstelling wêze mei, sil it foarearst net út kinne foar it teäter. "Dat wit ek elkenien, dat is sa. Miskien moatte je dêr earst oerhinne sjen en dêr krije we natuerlik ek stipe foar. It belangrykste is de funksje dy't it teäter hat foar de mienskip, de bining dy't it mei it publyk hat. Dat is it earste dat moat en dêr leit ek ús earste prioriteit."