Buma pleitet by ynformateur foar Lelyline: "Noarden kin wat bringe yn coronawerstel"

"It boadskip dat ik jûn haw is dat ik it Deltaplan hiel wichtich foar it Noarden," seit Buma. Hy ferwiis nei it rapport Bouwstenen voor het Deltaplan dat yn april presintearre is.

De provinsje Fryslân biedt hjirmei oan om 45.000 ekstra huzen te bouwen yn ruil foar it oanlizzen en ferbetterjen fan treinspoaren yn it Noarden. De trije noardlike provinsjes en Flevolân wolle dat it nije kabinet 9,5 miljard euro ynvestearret yn de oanlis fan trije nije of oanpaste spoarlinen. Ek wolle se 220.000 huzen bouwe, wêrfan dus 45.000 yn Fryslân.

Spoarlinen foar ekonomyske krêft

De plannen foar de spoarlinen betreffe de Lelyline, de Nedersaksen-line tusken tusken Enschede-Emmen-Grins, de IJmeerline tusken Almere-Amsterdam en it ferbetterjen fan de hjoeddeistige treinferbining tusken Grins, Ljouwert en de Rânestêd oer Zwolle.

Buma: "Dat moat bettere ferbiningen en in gruttere krêft fan ús ekonomy opsmite. It giet dus mei om de Lelyline, ferbiningen streekrjocht nei Ljouwert en Grins," seit Buma.