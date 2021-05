Marrit Steenbergen strânet yn kwartfinale 200 meter wikselslach

Marrit Steenbergen is freedtemoarn op it Europeesk kampioenskip útskeakele yn de kwartfinale fan de 200 meter wikselslach. De swimster fan Easterwâlde hie by de beste sechtjin sitte moatten, mar mei har tiid fan 2.15,67 rêdt se dat net op. Se is wol reserve foar de heale finale fan freedtejûn, mochten der noch swimsters ôfheakje.