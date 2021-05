KAART: Hjir binne allegear stikjes sinnepaniel bedarre

By de grutte brân yn de houthannel yn Noardburgum ûntploften tongersdei sinnepanielen. In soad splinters binne meinaam yn de grutte reekwolken. Omrop Fryslân die in oprop om it gebiet yn kaart te bringen: it docht foarearst bliken dat de stikken foar in grut part yn de rjochting fan Kollumersweach waaid binne.