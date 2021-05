HEA! Platebaas Tamme hat tûzenen lp's en cd's

De bas dy't je fiele as je by in metaloptreden stean. Tamme Oosterhof út Ljouwert kin it elkenien oanriede. Hy is grut leafhawwer fan metalmuzyk, mar harket ek graach nei rock, jazz, punk of pop. Yn syn platewinkel fynt elk syn gerak, ek leafhawwers fan finyl, want hy hat tûzenen lp's en cd's te keap stean.