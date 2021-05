Into The Great Wide Open giet dit jier net troch: bestjoer siket alternativen

De organisaasje skriuwt in soad fragen krigen te hawwen oer oft it festival dit jier wol trochgiet. "Daar kunnen we kort over zijn: de hoop op een volwaardig Into The Great Wide Open moeten we laten varen," sa lit it bestjoer witte.

Alternatyf

Wat de alternativen oanbelanget tinkt de organisaasje oan keunst, muzyk, teäter, iten, natuer en aktiviteiten. "En vooral veel rust en ruimte." Wat it wurde kin is dus noch net bekend.

Ferline jier moast it festival ek op syk nei in alternatyf programma: