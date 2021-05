Eigeners ôfbrânde houthannel: "Us libbenswurk is ferlern, mar we ha elkoar noch"

Neat mear te rêden

Hiel even ha de eigeners besocht om noch wat fan de saak te rêden. "We ha oan it blussen west en hout oan de kant riden. Mar eins kinst neat mear dwaan. It giet sa hurd, it is sa hyt."

In dei letter giet it nei omstannichheden goed mei de famylje. "Mei ups en downs", seit Akkelien. "We ha elkoar", fertelt Lieuwe.

De emoasjes binne noch wol grut. "We hienen wat opboud en no ha we neat mear. Mar de Heare helpt ús dertroch hinne. En we ha in gouden team. Dat hat altyd al sa west."