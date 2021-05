Netwurksintrum De Klomp biedt Ljouwerters takomstperspektyf: kin net, bestiet net

'Kin net, bestiet net' is it motto fan De Klomp. It netwurksintrum is útgroeid ta in breed platfoarm dêr't minsken oan har perspektyf wurkje kinne. Nei trije jier binne der ek wurkpleatsen foar hout- en metaalbewurking by kaam en in winkel mei fergees guod. Yn maart is in projekt opset foar it opromjen fan grut ôffal yn de Ljouwerter buerten.

Fjouwertûzen ynwenners fan de gemeente Ljouwert ha yntusken gebrûk makke fan de tsjinsten. Neffens koördinator Senan Hubanic is it netwurksintrum in sukses.

"Veel mensen hebben via het netwerkcentrum een toekomst gekregen", seit Hubanic. "We hebben voor corona al negentien mensen aan betaald werk geholpen. Maar dat mensen betere vaders, moeders worden, lekker in hun vel zitten en dat ze op verjaardagsfeesten kunnen vertellen: 'Ik werk bij het netwerkcentrum', dat is het grote succes."