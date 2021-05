Kollum: "Harddravers"

Trene op maandachmòrrens

over de eeuwenouwe Groëne Dyk klinkt ut sompege

gelúd fan kleurege spòrtskoënen -klikklak-klikklak

klikklak-klikklak-klikklak-klik -

de foarjaarsregen komt met bakken út un grize lucht

allienech frêle Fang lacht har tannen fleurech bloat

hoor, hoor dan toch de regen zingt, skaterlacht aziatise Fang

-ik docht dat Sinezen allienech pingponge konden!-

Hollaanse Eva steunt, Age kearel fan de Lege Geaën kreunt,

Kees krúdeniersjonkje sukkelt met in un aftaanse joggingbroek

Ireen het wel wat fan un lokomotyf

trener Martin fytst swijchsem achter oans an

ik stadsjonkje rachel fanachter út de stròt groate groëne klodders

en genyt mateloas met folle teugen

maandachmòrrens op 'e eeuwenouwe Groëne Dyk

hier foëlt Fang har thús

wij trouwens ok!

klikklak-klikklak-klikklak-klikklak-klikklak-klik

Twee kear in 'e week, op maandachs en frijdachs bin ik met un faste ploech minsen an ut draven en siën de leeftyd fan'e mannen magge je dat ok wel jogge noeme. Un bysònder geselskap, de meast úteenlopende types, letterlek en figuurlek.

Onderwech prate we en sulang't dat nòch kan, wete we dat ut met ut tempo goëd sit. De harddraafgoeroes hewwe der selfs un naam foar bedocht: De Spraaktest. Gyn een fan oans het un hartslachmeter, wij lope op gefoël en dat is altyd goëd.

Ut draven in un groep is nyt allienech de stòk achter de deur, ut is ok ut sosiale element. Gyneen fan oans gaat futdaleks na ut harddraven naar hús. Selfs in de oulopen coronatiid, dronken wij oans bakje koffy op anderhalve meter oustaan. Bútendeur. Heel faak wat hewwe we dêr wat lekker fan de bakker bij. Allienech de blikken fan de andere spòrters dy't met gewichten en su bezech binne, fyn ik goud weard. Un Bossche Bol en Spòrtskoal is nou nyt bepaald un logise kombinasy. Mar ut is wel lekker.

Sinds kòrt hew ik su'n echte hardloopbroek. De beide maten hadden futdaleks kommentaar, dat ik mij nyt su útslove mut, mar ut was altyd nòch beter as de anblik fan myn witte spillepoatsjes. Ut past ok wel un bitsje bij ut haantjesgedrach fan 60+'ers at der frouwen in de buurt binne. Genoech selfrefleksy.

Mar wat bin ik blij foar de Spòrtskoalhouwers dat in de oulopen week ut sein wear op groën ging, feulste lang het dizze sektòr letterlek op slot weest.

Ik kan mij der wel un bitsje bij foartstelle dat teater- en museumdirekteuren met un skeef ooch naar de spòrtskoalen siën. Geniaal was dan ok de aksy fan ut Jopie Húsmanmuseum. De Workumers hewwe ut museum omdoopt tòt Jopie' Fitness! Met un útroepteken.

'Lekker veilig trainen en intussen van kunst genieten. Goed voor een mens', su presentearden direkteur Peter Miedema en de sijnen ut. Uteraard is dizze aksy der eentsje met un fette knipooch, mar wel met un serieuse ondertoan.

Wat gun ik al dy museummetwerkers, krekt as nou de spòrtskoalhouwers oulopen week, de deuren foar ut públyk open doën magge sudat de minsen wear fan Jopie's kunst geniete kanne, kòrtom kultuursnúve. Nou't dat nòch even wachte mut tòr 9 júny, wênst ut bestuur fan ut Jopie Huisman Museum de besoekers fan de spòrtskoalen feul súkses en dat fyn ik ferrekte spòrtyf.

Ondertussen trek ik myn strakke hardloopbroekje mar an om aansens tegare met myn loopfrynden en fryndinnen fandaach fan Sneek naar Skarnegoutum te draven. "Skarnegoutum wat is dat", froech Fang de earste kear dat we ut parkoers draafden. 'In Skarnegoutum tikke we de bruch an', antwoardde ik. Toen we dat deden skatererde Fang ut út en deed dat braaf en riep 'tik brug aan en blijf gezond'. De letter r rolde sumar over har lipkes."