A7 by Drachten noch oeren ticht nei ûngelok: "Hooplik foar jûnsspits wer iepen"

De frachtwein is troch de middenberm sketten en leit no oersiden op de dyk. In auto koe de frachtwein net mear ûntwike en rekke dêrtroch ek belutsen by it ûngelok. De twa ferwûnen binne nei it sikehûs brocht. It giet om in frou fan 62 út Leek en in man fan 61 út Krimpenerwaard.

"De frachtwein leit no oer beide rydbanen, op de fangrail", seit wurdfierder Anne van der Meer fan Rykswettersteat. "Earst docht de plysje ûndersyk en dêrnei kinne we oan de slach om de dyk frij te meitsjen."

'Hooplik foar jûnsspits klear'

Van der Meer seit dat Rykswettersteat noch oeren wurk hat. "Hooplik kin de dyk foar de jûnsspits wer iepen. Mar it wurdt in drege put. We moatte mei it swiere materieel dy kant op. De frachtwein moat derwei, dat duorret oeren. Dan moatte we de fangrail reparearje, want dy is hielendal stikken. En dan moatte we noch sjen hoe't it asfalt derby leit."

Benammen yn de rjochting fan It Hearrenfean nei Grins ta stiet in lange file tusken ôfslach 29 (Drachten-Sintrum) en it knooppunt Drachten. De fertraging is grut. Rykswettersteat jout ferkear nei Grins it advys om oer Ljouwert te riden en dan de N31 te nimmen.