A7 by Drachten noch oeren ticht nei ûngelok, ek problemen op Ofslútdyk

De oare kant fan de dyk - fan Grins nei It Hearrenfean - is ek foar in grut part ticht, mar it ferkear kin dêr stadich oer de flechtstreek.

By de Ofslútdyk stiet it ek al oeren ticht by Den Oever. It ferkear stiet dêr yn beide rjochtingen stil troch in steuring yn de brêge. Rykswettersteat wit net hoelang't de problemen noch duorje.

Troch de middenberm

De frachtwein fan it ûngelok by Drachten is troch de middenberm sketten en leit no oersiden op de dyk. In auto koe de frachtwein net mear ûntwike en rekke dêrtroch ek belutsen by it ûngelok. De twa ferwûnen binne nei it sikehûs brocht. De ferwûne frachtweinbestjoerder is in man fan 61 út Krimpenerwaard, de oare ferwûne is in frou fan 62 út Leek.