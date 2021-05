Ledetal keatsbûn berikt histoarysk djiptepunt

Dat makke de KNKB bekend yn de Algemiene Ledekearkomste, dy't foar it earst yn de eigen skiednis digitaal holden waard. De 41 ferieningen dy't ynskeakelen by dy gearkomste krigen as goed nijs te hearren dat it bûn foarich jier mei in posityf saldo fan 1.700 euro einige is.

In stik minder giet it dus mei it tal leden. Bûnsdirekteur Marco Hoekstra makket him dêr grutte soargen oer. "Hielendal ast sjochst wêr't we weikomme, dan moat der wol wat gebeure. We sette hiel bot yn op breedtesport. Ferieningen dy't wat minder ambysje ha en gjin haadklassepartij organisearje wolle we der hiel graach by ha."