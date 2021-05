Tal sikehûsopnamen de wike troch corona is hast lyk bleaun

De measte besmettingen binne dizze wike meld yn de gemeente Ljouwert: it giet om 177 besmettingen. Dêrnei folget Súdwest-Fryslân mei 143 besmettingen.

Omrekkene measte besmettingen op Flylân

Omrekkene nei it tal ynwenners sjit de gemeente Flylân der opnij boppeút. Dêr wiene de ôfrûne wike 433 besmettingen op 100.000 ynwenners. It giet dêr yn absolute oantallen lykwols 'mar' om fiif besmettingen.

Mei mear as 250 besmettingen per 100.000 ynwenners is der neffens it RIVM sprake fan 'extreem veel' nije besmettingen. Dan jildt it risikonivo 'zeer ernstig'. Dat is yn Fryslân allinnich it gefal yn de gemeenten Flylân en Weststellingwerf. Dêr wiene yn de ôfrûne wike 433 en 305 besmettingen op de 100.000 ynwenners.

As it tal besmettingen yn de wike tusken de 100 en 250 per 100.000 ynwenners leit, is de situaasje 'ernstig'. Dat jildt foar alle oare Fryske gemeenten, útsein Skiermûntseach, Skylge, Amelân, Hearrenfean, Smellingerlân en Harns. Yn gemeente Skiermûntseach binne dizze wike gjin coronagefallen fêststeld.