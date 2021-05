By de ôffaloven REC yn Harns is tongersdeitemoarn inkelde oeren aksjefierd troch wurknimmers. It fakbûn FNV is it net iens mei de ymportheffing dy't sûnt ferline jier op restôffal út it bûtenlân sit. Dêrtroch steane neffens FNV tûzenen banen faai, omdat it troch dy belesting net mear sa oantreklik is om it bûtenlânsk ôffal hjir ferbaarne te litten.