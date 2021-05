Henk de Jong en Robert Mühren fan SC Cambuur bêste fan de kompetysje

De prizekast fan SC Cambuur rekket hieltyd foller. Dit kear meie trainer Henk de Jong en spits Robert Mühren in priis taheakje oan harren persoanlike samling. Henk de Jong is útroppen ta bêste trainer fan de Keuken Kampioen Divisie. Spits Robert Mühren is útroppen ta bêste spiler fan de kompetysje. Hy waard mei 38 doelpunten topskoarer.