Gemeenten warskôgje foar skerpe stikken sinnepaniel nei brân: hâld fee binnen

Yn in grut gebiet om Noardburgum hinne binne stikjes sinnepaniel fûn, yn de rjochting fan Feankleaster, De Westereen en Kollumersweach. De skerpe stikjes sinnepaniel kinne gefaarlik wêze foar fee. Wa't stikjes sinnepaniel fynt op it hiem, kin se it bêste mei moffen oan yn de kontener smite.

Hoe grut it gebiet krekt is dêr't de stikken bedarre binne, wit boargemaster Gebben fan Tytsjerksteradiel noch net. "Gewoanwei sjogge je dat it yn de omjouwing delslacht by in brân. Mar dizze brân wie sá hyt en der wie sá'n grutte reekplom. It is yn fjouwer gemeenten delkaam."

Meldingen by gemeente

De gemeenten freegje om in melding op de webside fan Tytsjerksteradiel te dwaan fan de stikjes, sa't sy witte hoe grut it gebiet krekt is wêr't de diggels telâne kaam binne. Ek foar stikjes yn de greide kin kontakt lein wurde mei de gemeente.