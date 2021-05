Earmoede moat noch mear út taboesfear om bern net de dupe wurde te litten

Samen voor kinderen is in inisjatyf fan Leergeld Nederland, Jeugdfonds Sport en Cultuur, it Nationaal Fonds Kinderhulp en stichting Jarige Job. Sy hawwe as doel de goed 300.000 bern yn Nederlân dy't yn earmoede opgroeie, te helpen.

Dat is hurd nedich, seit Paula van der Veer fan stichting Leergeld Leeuwarden: "Der is noch altyd in grut taboe op dit ûnderwerp. En dat is skande, want wy kinne minsken echt helpe."

Net allinnich húshâldingen dy't libje fan in útkearing komme yn oanmerking foar help, seit Van der Veer: "Nee, as jo in ynkommen hawwe fan rûchwei 1500, 1700 euro, dan is it al dreech om rûn te kommen. Krekt dy minsken wolle wy graach berikke."

Gemeente kin mear minsken helpe

Dat it noch hieltyd in taboe is, fernimme se ek by de gemeente Ljouwert. Hein Kuiken is dêr wethâlder: "We houden ieder jaar geld over. Dat zou niet zo moeten zijn. Maar mensen schamen zich en dat moet niet hoeven. We hebben dan ook een opdracht die mensen niet over het hoofd te zien en te helpen. Daarom is dit ook zo belangrijk."