Wêr binne de Jankes, Sijkes en Epkes? It giet min mei Fryske foarnammen

Yn Fryslân binne grif de measte regionale foarnammen fan it lân, mar de tendins is wol dat it ôfnimt. Yn Ljouwert, Snits en Harns krije noch mar minder as 10 persint fan de bern in Fryske foarnamme, sa docht bliken.

Dreech te ferklearjen

Neffens Bloothooft is it dreech om wittenskiplik te ferklearjen wêrom't guon nammen út 'e graasje reitsje. "Ouders zeggen vaak: ik vind die naam mooi. Als je dan vraagt waarom dan, dan zegt men: dat weet ik niet. Dat maakt onderzoek wel lastig, je krijgt niet echt grip op waarom namen populair worden of juist niet."

Bloothooft stie sels oan it begjin fan de Nederlandse Voornamenbank fan it Meertens Instituut. Foarnammen binne in persoanlike utering fan wat âlden wichtich fine, sa seit hy. Dêrmei ek in soarte fisitekaartsje foar de taal en kultuer.

Ferneame nei famylje

Eartiids wie it simpel: minsken neamden harren bern nei de famylje. De earste soan nei de pake fan heitekant, de earste dochter nei de mem fan memmekant. Dêrnei folgen de oare pake en beppe en as dy nammen op wiene, dan kamen de omkes en muoikes oan bar.