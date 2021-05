"Fryslân hat yn de 'gastfrijens-ekonomy' mear personiel nedich"

Oerheden, skoallen en hoareka-, toerisme- en rekreaasje-organisaasjes hawwe tongersdei in konvenant tekene. Der moat gearwurke wurde om it tekoart oan minsken op te fangen, seit Christel Koning. "Wij denken als horeca dat we beter kunnen laten zien hoe mooi ons vak is en wat gastvrijheid inhoudt. We komen echt mensen tekort. Vóór corona al, maar nu schreeuwen we helemaal om mensen."

Imago

De sektor hat ek te krijen mei imagoproblemen. "Er heersen nog allerlei vooroordelen over de horeca: je werkt wanneer anderen vrij zijn, lange dagen, lage lonen. Maar dat is niet meer van deze tijd, we groeien door en we ontwikkelen."